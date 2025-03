Goed nieuws: politie registreerde vorig jaar minder misdrijven in Utrecht

De naam van deze rubriek zegt al genoeg: Goed Nieuws. In deze rubriek besteden we uitsluitend aandacht aan goed Utrechts nieuws, want ook daarover is in onze stad genoeg te melden.

De politie heeft vorig jaar drie procent minder misdrijven geregistreerd dan een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begin deze maand op basis van nieuwe cijfers.

In onze stad registreerde de politie in 2024 zo’n 68 misdrijven per duizend Utrechters: 67,8 om precies te zijn. Dat is 3 procent minder dan in 2023.

Zo daalde bijvoorbeeld het aantal woninginbraken met 22 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldde RTV Utrecht eerder op basis van een analyse van het ANP. Nog niet eerder braken dieven zo weinig in: 398 keer.

Stabiel

Niet alleen in Utrecht, maar ook in de rest van het land legde de politie minder misdrijven vast. Zo ging het vorig jaar in totaal om 812.000, tegenover 816.000 in 2023. De afgelopen zes jaar is de geregistreerde criminaliteit stabiel gebleven, meldt het CBS.

De meeste misdrijven werden, zoals gewoonlijk, gepleegd in de grote steden. Het landelijk gemiddelde was in 2024 45 misdrijven per duizend inwoners. Steden als Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Eindhoven liggen dan ook ruim boven dat gemiddelde. De meeste misdrijven registreerde de politie in Amsterdam: bijna 90 per duizend inwoners. Daarna volgden Rotterdam en Eindhoven met 80. In Den Haag steeg het aantal met 2 procent naar ruim 68.

Oorzaken

Waardoor de daling in onze stad precies komt, is uit deze cijfers alleen niet op te maken. Het gaat namelijk om cijfers van geregistreerde misdrijven. De daling kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben.

Het zou kunnen dat mensen simpelweg minder meldingen of aangiften hebben gedaan, en dat het aantal registraties bij de politie daarom is gedaald. Hopelijk komt de afname daadwerkelijk doordat er minder criminaliteit in onze stad was.