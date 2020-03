Gökmen T. bespuugt eigen advocaat tijdens eerste dag rechtszaak tramaanslag

Gökmen T. heeft tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de tramaanslag zijn advocaat bespuugd. Hij staarde vaak glimlachend voor zich uit en stak zijn middelvinger op naar de rechter.

T. wordt verdacht van het plegen van vier moorden met een terroristisch oogmerk, twee poging tot moord met een terroristisch oogmerk, een groot aantal bedreigingen met een terroristisch misdrijf en de mishandeling van een gevangenismedewerker.

Tijdens de tramaanslag 18 maart op het 24 Oktoberplein kwamen vier mensen om het leven en vielen zes gewonden.

Tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling werd onder meer een reconstructie getoond van de aanslag. In de animatie was te zien hoe T. te werk ging. Hij heeft ruim twee minuten in de tram mensen neergeschoten.

Een van de getuigen zei dat hij in de tram ‘niet als een ongeleid projectiel om zich heen schoot’, wat erop wijst dat T. mogelijk bewust zijn slachtoffers koos en anderen juist oversloeg.

Iene miene mutte

T. verliet de tram door een kapot raam, om vervolgens te schieten op automobilisten die voor het stoplicht stonden. Een getuige zegt: “Het leek wel een computerspel. Iedereen rende weg. De verdachte liep heel rustig. Hij keek in elke auto, alsof hij iemand uitzocht.”

Volgens de recherche leek T. ‘iene miene mutte’ te spelen met twee automobilisten, waarna hij een van hen neerschoot. Die man overleed elf dagen later.

Slachtofferverklaringen

T. kreeg een advocaat toegewezen, André Seebregts. Hij vroeg de rechter langzamer te spreken omdat zijn client het anders wellicht niet zou kunnen volgen. T spuugde daarop naar zijn advocaat. Voor die actie werd hij de zaal uitgeleid, maar voor de slachtofferverklaringen werd hij weer in de zaal gebracht.

Een aantal nabestaanden en slachtoffers mocht maandag slachtofferverklaringen voordragen. Terwijl zij het woord hadden, zat T. glimlachend voor zich uit te kijken.

Afgeluisterd gesprek

T. toont tot nu toe geen enkele vorm van spijt. Hij zegt in een afgeluisterd gesprek in de gevangenis in Vught: “Het is beter als ik hier blijf. Als ik zou vrijkomen, zou ik namelijk doorgaan vanaf het punt waar ik gebleven was.”

De inhoudelijke behandeling van de zaak gaat dinsdag verder. In totaal zijn er vier dagen voor uitgetrokken. T. is verplicht bij deze zittingen te verschijnen, zo nodig onder dwang. De rechter hoopt op 20 maart uitspraak te doen.