Gökmen T. krijgt levenslange celstraf voor tramaanslag

Gökmen T. heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. De rechter vond alle beschuldigingen bewezen en veroordeelde T. voor de moord met een terroristisch oogmerk op 4 mensen, poging tot moord op 3 mensen en bedreiging met een terroristisch misdrijf van 17 mensen.

De rechter deed vrijdagmiddag uitspraak in de zaak over de Utrechtse tramaanslag. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste levenslang tegen de enige verdachte en daar ging de rechter in mee. Alleen een levenslange gevangenisstraf is op zijn plaats, zo oordeelt de rechtbank.

Een tijdelijke gevangenisstraf, ook de maximale, doet volgens de rechtbank geen recht aan de ernst van de misdrijven. Ook vanuit het oogpunt van vergelding en beveiliging van de samenleving is een tijdelijke gevangenisstraf met tbs onvoldoende.

Met een levenslange gevangenisstraf wil de rechtbank bovendien voorkomen dat anderen dit soort misdrijven plegen.

Angst

Daarnaast heeft de verdachte veel anderen enorme angst aangejaagd. De rechtbank gaat ervan uit dat dit precies is wat de verdachte met zijn terroristische aanslag wilde bereiken: het veroorzaken van een golf van angst, in de stad Utrecht en in het hele land.

Gökmen T. is verminderd toerekeningsvatbaar, heeft een persoonlijkheidsstoornis en is zwakbegaafd. Dit bleek voor de rechter echter geen reden om een andere straf op te leggen.

T. heeft tijdens het proces geen enkele vorm van berouw getoond. Hij vertoonde provocerend gedrag, stak zijn middelvinger op naar de rechter en bespuugde zijn advocaat. Ook reageerde hij minachtend op een aantal slachtofferverklaringen.

De rechter woog zijn gedrag mee in de straf.

Levenslang of tbs

De toegewezen advocaat van de verdachte, Seebregts, pleitte ervoor om de verdachte geen levenslang te geven, maar een gevangenisstraf met tbs. Een levenslange gevangenisstraf zou namelijk in strijd zijn met de mensenrechten, omdat er eigenlijk geen uitzicht op vrijkomen is. Dit is wel een vereiste van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Daarnaast zou Gökmen T. volgens zijn advocaat behandeling nodig hebben. In theorie zou de verdachte over tientallen jaren ook nog door gratie kunnen vrijkomen en dan zou hij onbehandeld zijn.

De rechtbank gaat hier niet in mee omdat het Nederlandse systeem voorziet in een herbeoordeling, die kan leiden tot verkorting van een levenslange gevangenisstraf. Daarnaast kan volgens de rechtbank niet nu al gezegd worden dat de verdachte geen kans maakt om vervroegd vrij te komen.

Uitspraak

Door de coronacrisis was er maar een beperkt aantal personen aanwezig bij de uitspraak. Het was onverantwoord om veel mensen toe te laten bij de zitting, gezien het grote aantal nabestaanden en slachtoffers. Ook Gökmen T. was niet aanwezig bij de uitspraak.

Hij zou gezien zijn gedrag tijdens de rechtszaak toch in een aparte ruimte moeten plaatsnemen. Bovendien wilde de rechter geen risico’s nemen met alle veiligheidsmensen en politie die dicht bij elkaar moeten werken en nodig zijn om hem te vervoeren.