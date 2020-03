Gökmen T. wordt ook tijdens tweede dag rechtszaak tramaanslag uit de zaal gezet

Gökmen T. is tijdens de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de tramaanslag wederom uit de rechtbank verwijderd na provocerend gedrag. De dag bestond uit emotionele verhalen van nabestaanden en slachtoffers.

T. wordt verdacht van het plegen van vier moorden met een terroristisch oogmerk, twee keer poging tot moord met een terroristisch oogmerk, een groot aantal bedreigingen met een terroristisch misdrijf en de mishandeling van een gevangenismedewerker. Tijdens de tramaanslag 18 maart op het 24 Oktoberplein kwamen vier mensen om het leven en vielen zes gewonden.

Spreekrecht

Tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling werd onder meer een reconstructie getoond van de aanslag. Ook was er spreekrecht ingeruimd voor een deel van de nabestaanden.

Dinsdag ging de zaak verder met spreekrecht voor de nabestaanden en slachtoffers. T. reageerde minachtend op verschillende verklaringen en werd uiteindelijk verwijderd uit de rechtszaal toen een van de slachtoffers hem aankeek en zei: “Je hebt me niet verslagen.” Zijn reactie daarop was: “Jammer, jammer.”

T’s reactie schokte de zaal en nadat de rechter hem liet verwijderen kwam hij niet meer terug naar de rechtszaal. Hij volgde de volgende verklaring van een slachtoffer via een video in een andere ruimte.

Levenslang

De sprekers op de tweede dag toonden hoe hun leven is veranderd na die fatale aanslag. Er werden verschillende emotionele verhalen verteld en er was veel woede richting de verdachte. Ze hopen dat hij nooit meer vrij zal komen.

Ook vroegen sprekers zich af of de aanslag voorkomen had kunnen worden als hij niet vrij was. Hij was namelijk geen onbekende bij justitie, hij stond meerdere keren voor de rechter. Een paar dagen voor de aanslag zat hij nog vast, maar toen werd besloten dat hij zijn rechtszaak in vrijheid mocht afwachten.

Provocerend

Maandag provoceerde Gökmen T. ook al meermaals en bespuugde hij zijn toegewezen advocaat André Seebregts. De rest van de dag stak hij verschillende keren zijn middelvinger op, lachte om verklaringen van nabestaanden en slachtoffers en toonde totaal geen berouw.

Gökmen T. heeft eerder al twee bekentenissen afgelegd over de tramaanslag. Op donderdag komt de strafeis van de officier van justitie en op vrijdag het pleidooi van de advocaat van de verdachte. Dan heeft ook T. de mogelijkheid om het laatste woord te nemen.