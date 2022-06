GPS-tracker verraadt fietsendief in trein op Utrecht Centraal

De politie heeft woensdag in een trein op station Utrecht Centraal een 31-jarige fietsendief aangehouden. Agenten kwamen de verdachte op een bijzondere manier op het spoor: door een GPS-tracker in de gestolen fiets.

De fietsendief stapte met de gestolen fiets op station ’t Harde in Gelderland in de trein, maar hij had even buiten de technologie gerekend. In de gestolen fiets bleek namelijk een GPS-tracker te zitten.

Het was voor de politie dan ook geen moeilijke opgave om de fietsendief aan te houden. Door de GPS-tracker kon de politie zien dat de man vanuit ’t Harde onderweg was naar station Utrecht Centraal. Eenmaal daar aangekomen kon de 31-jarige verdachte rond 16.30 uur in de trein worden opgepakt.