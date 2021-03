Groep jongeren mishandelt man op Willem van Noortstraat nadat hij hulp aanbood

Een man die op maandag 17 februari een ogenschijnlijke ruzie wilde sussen op de Willem van Noortstraat werd uiteindelijk zelf het doelwit. De politie heeft nu de foto van een van de verdachten verspreid.

Het slachtoffer liep vanaf het Griftpark naar zijn huis en liep op de Willem van Noortstraat langs een groepje jongens dat ruzie met elkaar leek te hebben. “Ik hoorde geschreeuw. Er waren jongens, zo leek het, aan het vechten met één jongen. Al gauw leek het serieus en ben ik naar ze toe gehold”, zegt het slachtoffer tegen de politie.

Al snel bleek dat de jongens onderling geen ruzie hadden en ze keerden zich tegen de man die te hulp wilde schieten. Het slachtoffer probeerde de klappen die hij kreeg af te weren waarbij hij zijn duim kneusde. “Het voelt ontzettend fout dat als iemand probeert iets op te lossen je iemand, van boven de vijftig, aan gaat vallen. Ik vind dat gewoon niet kunnen”, aldus het slachtoffer.

Automobilist

Op het moment van de mishandeling kwam een automobilist aanrijden die te hulp schoot. Hij drukte een paar keer op zijn claxon en pakte zijn telefoon om het incident te filmen. Daarna gingen de jongens er snel vandoor.

Op de beelden die de automobilist heeft gemaakt, is te zien dat een jongen uit de groep slaat en schopt. Van de andere jongens is in de video niks strafbaars te zien volgens de politie. Wel wordt onderzocht wat hun rol is geweest. Mogelijk worden zij later ook herkenbaar getoond.

De politie is op zoek naar de verdachte op onderstaande foto. Bekijk hier het volledige signalement van de verdachte.