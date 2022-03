Grote politiecontrole op Westplein in Utrecht: 69 bekeuringen en drie aanhoudingen

De politie heeft donderdag bij een grote verkeers- en ondermijningscontrole op het Utrechtse Westplein drie mensen aangehouden en 69 bekeuringen uitgedeeld.

De drie mensen die zijn aangehouden worden verdacht van handel en/of bezit van drugs. De 69 bekeuringen die agenten tijdens de controle uitschreven waren voor verschillende verkeersovertredingen, zoals rijden onder invloed van verdovende middelen.

De politie wil met de controle naar eigen zeggen het signaal afgeven dat de bestrijding van ondermijning een van de prioriteiten is om te zorgen voor een betere samenleving. De politie kondigt ook aan dat dit soort acties vaker zullen plaatsvinden.

