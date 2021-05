Growshop aangetroffen bij controle bedrijventerrein Oudenrijn in De Meern

Bij een controle bij 56 adressen op bedrijventerrein Oudenrijn in De Meern is een growshop aangetroffen waar goederen worden verkocht ten behoeve van hennepkwekerijen. Op last van de burgemeester is het pand gesloten voor de duur van twaalf maanden.

Bij een controle bij 56 adressen op bedrijventerrein Oudenrijn in De Meern is een growshop aangetroffen waar goederen worden verkocht ten behoeve van hennepkwekerijen. Op last van de burgemeester is het pand gesloten voor de duur van twaalf maanden. De gemeente, politie en netbeheerder Stedin voerden dinsdag 18 mei een gezamenlijke controle uit bij 56 adressen. Eerder werden op dit industrieterrein bij controles ook al eens een growshop, hennepkwekerijen en drugs gevonden en was er sprake van illegale bewoning, horeca en zaalverhuur. De gemeente kreeg nu weer meldingen van mogelijk illegale activiteiten en besloot te controleren. Naast de growshop werd ook iemand aangehouden die een pand illegaal bewoonde. Leefbaarheid Burgemeester Sharon Dijksma: “Onder meer dankzij concrete signalen van oplettende bezoekers aan het bedrijventerrein was het mogelijk om deze gerichte actie uit te voeren. Met dit soort controles maken we de stad samen steeds een beetje leefbaarder en veiliger.” Sinds begin dit jaar zijn nu vier keer dergelijke controles uitgevoerd op verschillende bedrijventerreinen in de gemeente Utrecht. De overheid wil met deze controles de leefbaarheid en veiligheid op industrieterreinen verbeteren. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

