Hennepkwekerij aangetroffen op Ina Boudier-Bakkerlaan in Utrecht

De Utrechtse politie heeft vrijdag een hennepkwekerij aangetroffen op de Ina Boudier-Bakkerlaan. Een 50-jarige man is aangehouden.

In de woning aan de Ina Boudier-Bakkerlaan stonden 250 planten. De kwekerij is door de politie ontmanteld.

De 50-jarige verdachte is een inwoner van Utrecht. Om wat voor woning het ging is niet bekend.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.