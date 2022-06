Hennepkwekerij in uitgegraven kelder in Utrecht opgerold na anonieme tip

De politie Utrecht-Noord heeft na een melding via Meld Misdaad Anoniem een hennepkwekerij op kunnen rollen. De kwekerij was in een speciaal voor de kweek uitgegraven kelder.

De politie is na een anonieme melding naar het huis toegegaan. In de speciaal uitgegraven kelder werd de hennepkwekerij gevonden, met in totaal zes kilo hennep. Ook werd illegaal stroom afgetapt voor de kwekerij.

De kwekerij is door de politie en Stedin ontmanteld. In de woning waar de kwekerij was, is een verdachte aangehouden.