Hennepkwekerij met 114 planten ontmanteld in Utrechtse buurt Tolsteeg en Rotsoord

De politie heeft vrijdag in een huis in de buurt Tolsteeg en Rotsoord een hennepkwekerij ontmanteld. In de woning werden 114 hennepplanten aangetroffen.

De hennepkwekerij kwam aan het licht na onderzoek van de politie en werd aangetroffen tijdens een inval. Tijdens de inval waren er geen mensen in het huis aanwezig. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden. Alle planten en hennepgerelateerde goederen zijn in beslag genomen en vernietigd.

De politie heeft een rapport voor de gemeente opgesteld, zodat de burgemeester kan beslissen of ze de woning voor langere tijd wil sluiten. De eigenaar loopt op die manier het risico om zijn woning te verliezen.

Een hennepkwekerij brengt gevaar voor omwonenden met zich mee, legt de politie uit. Zo is er brand- en ontploffingsgevaar door mogelijke kortsluiting, oververhitting of lekkage. Mensen die denken dat er een hennepkwekerij in hun buurt zit, kunnen contact opnemen met de politie.