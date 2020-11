Hennepkwekerij opgerold in De Meern; Vier verdachten gearresteerd

De Utrechtse politie heeft dinsdagmiddag in De Meern een hennepkwekerij opgerold. Er zijn vier verdachten gearresteerd.

Rond het middaguur werden agenten naar een plek in De Meern gestuurd waar mogelijk een hennepkwekerij zou zijn. Zij belden aan bij het adres, maar daar werd niet op gereageerd.

Wel zagen de agenten spullen liggen die vaker bij hennepkwekerijen worden gebruikt. Er is een proces in gang gezet waarin toestemming is verkregen om de deur te openen. Vervolgens is een slotenmaker ingeschakeld die het slot moest openmaken.

Na een half uur werd de deur echter vanaf de binnenkant opengemaakt. Er stonden vier personen die vervolgens zijn aangehouden. Binnen werd een hennepkwekerij aangetroffen.