Hoogbejaarde inwoner van Utrecht voor duizenden euro’s opgelicht; politie arresteert twee verdachten

Een 90-jarige inwoner van Utrecht is afgelopen weekend op ‘slinkse wijze’ beroofd van duizenden euro’s. Toen de verdachten opnieuw hun slag wilden slaan, kon de politie twee mensen arresteren.

De 90-jarige man werd zaterdag 5 november op straat aangesproken door een 22-jarige vrouw uit Utrecht. Zij vroeg of het slachtoffer kon bijspringen omdat haar pinpas niet zou werken. Volgens de politie was dit het begin van een ‘slinkse babbeltruc’ waarbij de man voor duizenden euro’s werd opgelicht. Pas toen het hoogbejaarde slachtoffer weer thuiskwam kreeg hij argwaan en alarmeerde hij de politie.

Maandag nam de vrouwelijke verdachte weer contact op met de man. Dit was voor de politie een uitgelezen kans om de vrouw te arresteren. Dit gebeurde dan ook toen de verdachte zich weer bij het slachtoffer meldde. Daarnaast werd ook een mogelijke handlanger opgepakt. Het gaat om een 29-jarige man uit Utrecht. Beiden zitten momenteel nog vast.

