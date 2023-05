Huiszoeking in Utrecht na plofkraak in Duitse plaats Bad Homburg

De politie heeft een huis doorzocht in Utrecht nadat de Duitse autoriteiten twee Nederlanders arresteerden na een plofkraak in Bad Homburg. Afgelopen zaterdag werd daar een geldautomaat opgeblazen. Er werd 150.000 euro buitgemaakt.

De explosie bij de geldautomaat in het centrum van de Duitse plaats zorgde voor de nodige schade. De verdachten probeerden te ontkomen maar konden na een achtervolging alsnog gearresteerd worden. Er werd 150.000 euro in de vluchtauto aangetroffen.

Na overleg met de Nederlandse politie werden er twee huizen doorzocht in Utrecht en in Amsterdam. De twee verdachten zijn 25 en 27 jaar oud. Het is al langer bekend dat Nederlandse criminelen, ook veel uit de regio Utrecht, naar Duitsland uitwijken voor het plegen van plofkraken.

De afgelopen jaren zijn er regelmatig verdachten aangehouden die in Utrecht wonen. De Duitse politie heeft de woonplaatsen van de twee gearresteerden overigens nog niet bekendgemaakt.