Identiteit bekend van pinner die 87-jarige vrouw bestal: een jongen van 14

De politie weet wie degene is die in november honderden euro’s aan geld opnam met een gestolen pinpas bij een automaat aan de Kanaalstraat. Het gaat om een jongen van 14 jaar uit Amsterdam. Hij stal het geld van een 87-jarige vrouw uit Utrecht.

De vrouw van 87 uit Utrecht vertrouwde een neppe bankmedewerker en raakte zo honderden euro’s kwijt. Degene die haar geld pinde, is de jongen van 14.

Dinsdag werden beelden van hem getoond in Opsporing Verzocht. Na die uitzending kwamen er vier tips binnen, meldt de politie, en inmiddels is het bij de politie dus bekend om wie het gaat.

Eerder deelde de politie nog beelden van deze verdachte, maar nu zijn identiteit bekend is luidt het verzoek om al het beeldmateriaal van de jongen offline te halen.

Pincode in envelop

De recherche vervolgt het onderzoek naar de oplichting van de 87-jarige Utrechtse. Die vond plaats op vrijdag 15 november. Op die dag werd zij rond 17.00 uur gebeld. Via de telefoon werd haar verteld dat er mensen met verkeerde bedoelingen in haar straat zouden staan en dat er geld van haar rekening zou zijn overgemaakt.

De vrouw moest haar pinpas samen met de pincode in een envelop stoppen en die vervolgens meegeven aan een koerier. Rond 18.15 uur stond deze koerier voor haar deur.

De vrouw werd verteld dat zij zich geen zorgen hoefde te maken, omdat haar dochter al was ingelicht. Ook had zij via de telefoon een code gekregen die overeenkwam met de code van de koerier. Die avond werd er twee keer geld van haar rekening gehaald.