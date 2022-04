In hoger beroep 21 jaar celstraf voor vergismoord in Overvecht Utrecht

De rechter heeft in hoger beroep 21 jaar celstraf opgelegd aan Ferrel T. Hij is veroordeeld voor de vergismoord in 2017 in de Utrechtse wijk Overvecht waarbij Hakim Changachi om het leven kwam. Een tweede schutter was eerder al veroordeeld tot 26 jaar celstraf.

In de nacht van 12 januari 2017 werd Hakim Changachi in de Utrechtse wijk Overvecht doodgeschoten in het portiek van zijn flatwoning. Snel daarna is de gestolen vluchtauto in dezelfde wijk in brand gestoken en zijn de wapens langs de vluchtroute in het water gegooid.

Het slachtoffer van de moord bleek echter niet het beoogde doelwit van de twee Amsterdamse schutters. Uit ontsleutelde PGP-berichten blijkt dat dit een flatgenoot van het slachtoffer was. Ook bleek dat de moord op de flatgenoot, met medewerking van de eerdere twee schutters, nog steeds werd voorbereid.

Hoger beroep

Eerder veroordeelde de rechtbank beide schutters tot gevangenisstraffen van 26 jaar en twee andere mannen, die betrokken waren bij de voorbereiding van de liquidatie van de flatgenoot, werden door de rechtbank veroordeeld tot tien en zeven jaar gevangenisstraf.

Alle vier verdachten gingen in eerste instantie in hoger beroep tegen de straf, maar alleen Ferrel T. zette dit door. Hij heeft nu 21 jaar celstraf opgelegd gekregen.