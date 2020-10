Inbraak bij escape room Utrecht: dieven probeerden kluis met ‘raadsels’ open te breken

Bij escape room Mysterium aan de Oudegracht in Utrecht blijkt vorige week ingebroken te zijn. De dieven zijn vooral druk geweest om een antieke kluis open te breken. Deze bleek echter onderdeel van de escape room te zijn en er lagen dan ook alleen maar raadsels in.

Het is al de tweede keer dat de escape room te maken krijgt met een inbraak, laat eigenaresse Anna‑Maria Giannattasio weten. Er zijn vooral vernielingen aangebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De dieven dachten een kluis gevonden te hebben met mogelijk waardevolle spullen. Anna-Maria: “De inbrekers hebben tijdens het inbreken het vooral moeilijk gehad met de antieke kluis waarvan de sleutel gewoon om de hoek was verstopt. Wat een sukkels. In zo’n kluis vind je geen goud maar raadsels.” De kluis is wel kapot en Anna-Maria moet op zoek naar een nieuw exemplaar.

Laffe actie

Tijdens de inbraak is kasgeld, een fototoestel, snoep en frisdrank meegenomen. Anna-Maria: “Het is vooral vervelend dat we ons met dit soort zaken bezig moeten houden. Zo’n laffe actie in moeilijke covid-tijden levert ons alleen maar vernieling en verdriet op.”

Mysterium is ondanks de coronacrisis nog wel open voor groepen van maximaal vier personen. De eigenaresse vertelt verder: “Ben trouwens wel benieuwd of die prutsers überhaupt wel zouden kunnen ontsnappen als ze als gast binnen waren. Maar zestig procent van de bezoekers van onze escaperoom Mysterium ontsnapt en dit waren zeker geen slimmeriken.”