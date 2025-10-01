Inbraak bij fanshop van FC Utrecht

Afgelopen nacht, in de nacht van dinsdag op woensdag, is er in de vroege ochtend ingebroken in de fanshop van FC Utrecht. FC Utrecht laat weten dat hierbij diverse merchandise van de voetbalclub is buitgemaakt. De club vraagt iedereen die iets heeft gezien of gehoord, om contact op te nemen met de politie of de fanshop.
FC Utrecht meldt dat er woensdagochtend om 04.21 uur is ingebroken, en schrijft over meerdere daders. De voetbalclub heeft zich na de onaangename ontdekking direct gemeld bij de politie, die een ‘uitvoerig onderzoek’ is gestart.
Mensen die verdachte dingen hebben gezien in of rondom de Galgenwaard, of die zien dat FC Utrecht-merchandise onder verdachte omstandigheden wordt aangeboden, worden gevraagd contact op te nemen met de politie of de fanshop van FC Utrecht.
—
Update 16.10 uur: De fanshop van FC Utrecht laat aan DUIC weten dat de inbraak geen gevolgen heeft voor bestellingen van supporters, aangezien die vanuit een ander magazijn worden geregeld. Vanwege het lopende onderzoek wordt er inhoudelijk niet meer gedeeld over de inbraak en voor hoeveel geld er is buitgemaakt.
1 ReactieReageren
Een inbreker met een sublieme smaak wat spullen betreft.
Ik betaal voor mijn FC-shirts, polo’s, hoodies, je draagt iets met oprechte trots.
Inbreken mag niet, foei stoute boef!!