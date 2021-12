Inbraak bij winkel Hoog Catharijne op Eerste Kerstdag; politie arresteert twee verdachten

De politie heeft op Eerste Kerstdag in Utrecht twee personen gearresteerd die verdacht worden van een inbraak in een winkel in Hoog Catharijne. Agenten kwamen de verdachten op het spoor na een tip van een voorbijganger.

“Vanavond werd ons kerstdiner plots ruw verstoord door een spoedmelding”, schrijft de politie op sociale media. Er zou zijn ingebroken bij een winkel op Hoog Catharijne. Daarna zou een aantal verdachten zijn weggelopen met de buit. Een persoon, die toevallig net op weg was naar huis, zag alles gebeuren en alarmeerde de politie.

Medewerkers van cameratoezicht zagen de verdachten kort daarop lopen. Niet lang daarna konden agenten twee verdachten arresteren. Beiden hadden ook gestolen waar bij zich.

“Daar willen wij uiteraard ons diner wel even voor laten staan. Dat eten we later wel weer op. En de alerte getuige gaat van ons een mooi boeket bloemen ontvangen”, aldus de politie.