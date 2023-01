Inbraak en ‘enorme’ explosie tijdens jaarwisseling in Utrecht; politie onderzoekt of er een verband is

Vlak na middernacht op 1 januari was er op de kruising van de Topaaslaan en de Robijnlaan in Utrecht een grote explosie die veel schade heeft veroorzaakt. Op dezelfde avond is er ook ingebroken in een tuinschuur aan de Topaaslaan. Volgens de politie is er een mogelijk verband tussen beide incidenten.

Terwijl veel Utrechters het nieuwe jaar aan het inluiden waren was er vlak na de jaarwisseling, rond 00.12 om precies te zijn, een ‘enorme’ knal te horen nabij de kruising van de Topaaslaan en de Robijnlaan in de Utrechtse buurt Tolsteeg.

Deze oversteeg zelfs het vele vuurwerk dat rond dat tijdstip werd afgestoken. De explosie heeft volgens de politie veel schade veroorzaakt in de omgeving. “Ondanks de omvang van de schade, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Onder de bewoners is veel angst losgemaakt door de explosie”, aldus de politie.

Later die nacht is er ook ingebroken in een tuinschuur aan de Topaaslaan. De politie onderzoekt of er een mogelijk verband is tussen de explosie en de inbraak, en vraagt getuigen zich te melden.