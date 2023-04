Inbreker op heterdaad betrapt bij bloemenkiosk aan Amsterdamsestraatweg in Utrecht

De politie heeft een man aangehouden die even daarvoor had ingebroken bij een bloemenkiosk nabij de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. De verdachte zou hebben aangegeven aan dat hij ‘als een roosje wilde gaan slapen’ in het winkeltje.

Een omstander had gezien hoe een man inbrak bij een bloemenkiosk aan de Amsterdamsestraatweg. Agenten, die de verdachte aantroffen in de zaak, wisten de man naar buiten te praten, waar hij vervolgens is aangehouden.

De deur van de kiosk was geforceerd en beschadigd. De verdachte had volgens de politie meerdere inbrekerswerktuigen bij zich en ook zat de vermoedelijke inhoud van de kassa van de bloemenzaak in zijn zakken.

“Meneer gaf aan dat hij als een ‘roosje’ wilde gaan slapen in de kiosk”, schrijft de politie op sociale media.