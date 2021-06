Inbreker steelt ‘aanzienlijke’ hoeveelheid sieraden bij juwelier in centrum Utrecht

Bij een juwelier aan de Bakkerstraat in het centrum van Utrecht is maandagochtend ingebroken. De verdachte gebruikte een bestelbus om via het raam op de eerste verdieping binnen te komen. Er is volgens de politie een ‘aanzienlijke’ hoeveelheid sieraden gestolen.

Rond 05.30 uur werd de bestelbus voor de pui van de juwelier aan de Bakkerstraat geparkeerd. Even daarvoor kwam de verdachte in beeld bij een beveiligingscamera toen het voertuig via de Mariaplaats en de Stadhuisbrug naar de straat van de juwelier reed. Later bleek dat de bestelbus, een witte Fiat Ducato, was gestolen.

Nadat de bus voor de deur was geparkeerd gebruikte de verdachte een ladder om via een raam op de eerste verdieping het bedrijfspand binnen te komen. De inbreker wist verschillende sieraden te stelen. Het is volgens de politie onduidelijk hoe de verdachte is weggekomen.

Er is geen duidelijk signalement van de inbreker. De politie onderzoekt de zaak momenteel en is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. Ook wordt gezocht naar eventuele beelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera’s en dashcams.