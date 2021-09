Inbreker steelt twee flesjes bier uit café aan de Oudegracht en richt vernielingen aan

Tijdens een inbraak bij een horecazaak aan de Oudegracht in Utrecht zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee flesjes bier gestolen. Ook zou de verdachte schade hebben aangericht in het café.

De politie werd vlak na de inbraak gealarmeerd. De verdachte, die mogelijk via een stukgeslagen raam was binnengekomen, zou twee flesjes Hertog Jan hebben gestolen. Daarnaast werd tegen de politie gezegd dat er in de zaak veel was vernield.

De inbreker was goed te zien op beelden van een beveiligingscamera in het café, waardoor er direct een duidelijk signalement was. Meerdere eenheden gingen vervolgens op zoek naar de man en niet veel later zagen agenten de verdachte fietsen terwijl hij een slok nam van zijn Hertog Jan-flesje.

Bij het zien van de politie ging de verdachte er snel vandoor. Via de Mariaplaats fietste de man richting de Moreelsebrug en vervolgens naar de Croeselaan, waar hij tenslotte van zijn fiets viel. In de fietstas vond de politie meerdere voorwerpen die gebruikt kunnen worden voor een inbraak en nog een dichte Hertog Jan.