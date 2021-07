Internationaal gesignaleerde verdachte in Overvecht aangehouden met zeventig xtc-pillen Foto: Instagram wijkagent Overvecht-Zuid

De politie heeft afgelopen weekend in Overvecht een verdachte aangehouden die internationaal gesignaleerd stond voor een in Frankrijk gepleegd feit. De verdachte werd gefouilleerd en had grote hoeveelheden contant geld en drugs bij zich. In de auto van de persoon werden ook nog ruim zeventig xtc-pillen en hasj aangetroffen.