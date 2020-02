Invallen bij 25 Utrechtse panden: illegale prostitutie, uitkeringsfraude en drugsoverlast

De politie heeft een reeks woningen en bedrijfspanden binnengevallen. In een samenwerking met de Douane, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en de gemeente werden deze week de panden in Utrecht gecontroleerd.

De invallen waren op basis van meldingen gedaan door bewoners van overlast en verdachte situaties. De meldingen gingen ook over betrokkenheid bij drugscriminaliteit. Bij de controles is in 5 gevallen vastgesteld dat er iets niet klopte met de Basis Registratie Personen. Er zijn 3 onderzoeken gestart naar mogelijke uitkeringsfraude.

Daarnaast is in één geval is illegale prostitutie en drugsoverlast geconstateerd en op één adres is een grote hoeveelheid materiaal gevonden voor handel in drugs. Op datzelfde adres heeft de politie spullen in beslag genomen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn.

Op weer een ander adres is op last van het OM een auto in beslag genomen in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.

Ondermijning

De controles vonden plaats in het kader van een zogenoemde sprintweek in de strijd tegen ondermijning. Er is sprake van ondermijning als criminelen misbruik maken van legale bedrijven, voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken.

Op verschillende plekken in de stad waren er extra controles. Deze controles vonden plaats op locaties waar de effecten van de productie en handel in drugs te ervaren zijn.

Vooral de cocaïnehandel brengt allerlei ondermijnende criminaliteit met zich mee. De gemeente maakt zich onder andere zorgen om het ronselen van jongeren voor het plegen van zware misdrijven.