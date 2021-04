Jaar cel geëist tegen 27-jarige Utrechtse straatdealer

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren een celstraf van twaalf maanden geëist tegen een straatdealer (27) uit Utrecht. De verdachte werd in december vorig jaar op heterdaad betrapt en aangehouden in een flat in Kanaleneiland. Daar trof de politie een pan op het vuur aan met daarin een theeglas cocaïne.

De politie ging de woning aan de Rooseveltlaan binnen, omdat het vermoeden was dat daar in drugs werd gehandeld. Die doorzoeking was onderdeel van een van de onderzoeken die onderdeel uitmaken om straatdealers in Utrecht Zuid aan te pakken. Eind vorig jaar stonden de eerste in Utrecht opgepakte dealers voor de rechter.

Voor de inval in de flat was de telefoon van de 27-jarige verdachte getapt en werd hij geobserveerd. Zo werd duidelijk dat hij contact had met tientallen harddrugsgebruikers. Ook was de politie getuige van verschillende drugsverkopen. Zijn werknaam was ‘Lange’ en hij handelde vooral in Kanaleneiland, Overvecht, Papendorp, Houten, IJsselstein en Nieuwegein.

Genoeg bewijs

Op de dag van de aanhouding vond de politie in de flat wikkels met cocaïne, amfetaminepillen en de getapte dealertelefoon. Ook had hij een groot contant geldbedrag bij zich. Een aantal van zijn klanten zijn gehoord en zij verklaarden inderdaad drugs bij hem te kopen.

Genoeg bewijzen voor de officier van justitie om een onvoorwaardelijke celstraf van een jaar tegen hem te eisen. Verder moeten de spullen die het de drugshandel te maken hebben, zoals het contante geld en zijn auto, worden afgepakt.

Het OM benadrukte in de rechtbank de “ontwrichtende gevolgen” van handelen in harddrugs. “Niet alleen wordt de gezondheid van mensen door het gebruik van drugs ondermijnd, ook jongeren denken snel geld te kunnen verdienen met drugshandel en komen terecht in een rauwe, gevaarlijke wereld.”