Jongen (14) onder bedreiging van steekwapen bestolen van jas in Utrecht

Een 14-jarige jongen is zondagavond onder bedreiging van een steekwapen beroofd van zijn jas. Het voorval gebeurde nabij de Burchtwal in Utrecht.

Het 14-jarige slachtoffer zat volgens de politie met twee meisjes op een bankje op de hoek van de Burchtwal en Vossenburcht in Vleuten. Op een gegeven moment kwamen er drie jongens aanlopen die vervolgens in de portiek gingen staan van een appartementencomplex aan de overkant van de straat.

De politie schrijft dat de drie jongens langdurig naar de jongeren op het bankje keken, waardoor het voor de jongen en de twee meisjes ongemakkelijk werd. Ze besloten te vertrekken en twee van de drie jongens die in de portiek stonden kwamen achter ze aan.

Getuigen

De jongens bedreigden het 14-jarige slachtoffer vervolgens met een steekwapen en ze dwongen hem zijn jas af te staan. Daarna renden ze weg over de Burchtpromenade in de richting van de parkeerplaats.

De politie is momenteel op zoek naar mensen met meer informatie. “Ben je getuige geweest van dit incident of heb je de drie jongens zien rondlopen in de omgeving van winkelcentrum Vleuterweide of de Burchtwal neem dan contact met ons op.”

Bekijk hier het signalement van de drie verdachten.