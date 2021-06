Jongen (15) op gestolen scooter slaat op de vlucht voor de politie in Utrecht Bron: Instagramaccount Politie Basisteam Utrecht Nrd

Een 15-jarige jongen op een gestolen scooter is zondagochtend in Utrecht op de vlucht geslagen voor de politie. De verdachte kon uiteindelijk worden aangehouden op de Nieuwlichtstraat in Ondiep.