Jongen (16) uit Utrecht gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij straatroven in Máximapark

De politie heeft dinsdagochtend een 16-jarige jongen uit Utrecht opgepakt omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij een straatroof en een poging daartoe in het Máximapark. Eerder werden in hetzelfde onderzoek al vier minderjarige jongens gearresteerd.

De afgelopen maanden hebben er meerdere straatroven plaatsgevonden in het Máximapark in Leidsche Rijn. Zo was het bijvoorbeeld in de maand juni elk weekend raak in het park. In reactie daarop zou de politie de omgeving extra in de gaten houden.

Eind augustus werden er twee minderjarige jongens van 15 en 16 jaar uit Utrecht opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de straatroven. Een paar dagen later werden weer twee jongens, dit keer van 14 en 16 jaar oud, gearresteerd.

Dinsdag werd een vijfde verdachte opgepakt. Dit keer ging het om een jongen van 16 jaar oud die momenteel nog vastzit voor verhoor. De recherche zegt tot slot meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.