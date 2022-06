Journalist van RTV Utrecht geslagen bij beroving tijdens opnames op Australiëlaan in Utrecht

Een cameraploeg van RTV Utrecht is maandag om 17.30 uur beroofd tijdens opnames op de Australiëlaan in Kanaleneiland in Utrecht. Een van de journalisten werd tijdens de beroving geslagen.

Een cameraploeg van RTV Utrecht is maandag om 17.30 uur beroofd tijdens opnames op de Australiëlaan in Kanaleneiland in Utrecht. Een van de journalisten werd tijdens de beroving geslagen. De politie meldt dat bij de beroving op de Australiëlaan een camera en een statief zijn meegenomen. Er zouden meerdere daders zijn, die op de vlucht zijn geslagen. Volgens de politie is er slechts een summier signalement. De politie is ter plekke om de journalisten op te vangen en onderzoek te doen. Getuigen van het incident kunnen contact opnemen met de politie. 13 juni 17.30 uur Cameraploeg RTV Utrecht beroofd van camera + statief bij opnames #Australielaan #Utrecht. Meerdere daders, summier signalement. Een van de journalisten werd geslagen. Politie ter plekke voor opvang journalisten en onderzoek. Iets gezien? Bel 09008844 #persveilig — Politie Utrecht (@POL_Utrecht) June 13, 2022 Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

