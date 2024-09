Kogelgaten aangetroffen in woning aan Agavedreef in Utrecht

De politie heeft vrijdag 13 september kogelgaten aangetroffen in een woning aan de Agavedreef in Utrecht. Vermoedelijk is er op de woning geschoten. De politie is op dit moment op zoek naar getuigen.

Als agenten vrijdag ter plaatse komen, zien zij kogelinslagen in de gevel en ruit van de woning in Overvecht. De agenten zetten de omgeving af en voeren onderzoek uit, waarna een huls op straat wordt gevonden.

De politie gaat er op dit moment vanuit dat er op de woning geschoten is. Er raakte niemand bij het incident gewond. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie is daarom op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben.