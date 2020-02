Koperdief gewond na aanrijding met politieauto De Meern

Een koperdief probeerde zaterdagochtend met een rol gestolen kabels aan zijn scooter aan de politie te ontkomen. Na een botsing met de politieauto ging de dief onderuit.

De man had even daarvoor koperen kabels gestolen bij een stroomcentrale aan de Heijcopperkade in De Meern. Ver kwam de dief niet met zijn kabels want in dezelfde straat kwam hij in botsing met de politieauto.

Na het ongeval is de man met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Naar de toedracht van het ongeval is onderzoek gedaan.