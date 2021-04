Laatste verdachte van rellen in Utrecht aangehouden

De politie heeft maandag een 17-jarige Utrechter aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de rellen in Kanaleneiland vorig jaar augustus. Volgens de politie zijn nu alle verdachten geïdentificeerd en aangehouden.

De laatste verdachte kon worden opgespoord na tips en onderzoek van de recherche. Hij is een van de 22 verdachten die niet op de avonden van de rellen werden opgepakt, maar nog wel gezocht werd door de politie. De jongen is verhoord en daarna weer naar huis gestuurd. De recherche doet nu nog verder onderzoek.

De 17-jarige Utrechter is een van de verdachten van rellen die op 14 augustus vorig jaar uitbraken in de wijk Kanaleneiland. De politie kreeg die dag via sociale media signalen dat jongeren zich wilden verzamelen om te rellen. Ze zouden ook uit zijn op confrontaties met de politie.

Jongeren pleegden op de avonden van de rellen vernielingen in de wijk. De politie kon vijftig mensen aanhouden, bijvoorbeeld omdat ze weigerden hun identificatiebewijs te laten zien of niet weggingen uit de wijk. Op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen kwamen nog tweeëntwintig verdachten naar voren die strafbare feiten pleegden. Zij pleegden vernielingen en op beelden is te zien dat sommigen de politie bekogelden.

Beelden

De politie heeft die beelden vervolgens intern laten zien, zodat wijkagenten de jongens konden herkennen. Acht verdachten werden niet herkend. Beelden van hen zijn vervolgens getoond bij opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Verschillende verdachten besloten daarna om zichzelf te melden, anderen werden door hun ouders naar de politie gebracht.

De beelden leverden 22 aanhoudingen op en maandag is dus de laatste verdachte opgepakt. De meesten zijn tussen de 13 en 19 jaar oud en ze komen volgens de politie bijna allemaal uit Utrecht.