Lokale Utrechtse kledingwinkel aan de Oudegracht leeggeroofd

De Utrechtse kledingwinkel Tenue de Ville is in de nacht van zondag op maandag leeggeroofd. Een verdachte heeft de deur opengebroken en heeft bijna de hele collectie meegenomen. Eigenaresse Lindsey is geschrokken, maar moet door: “We willen zo snel mogelijk weer open.”

De dader heeft afgelopen nacht rustig de tijd genomen om zo veel mogelijk kleding mee te nemen. De bewegingsdetector van de camerabewaking heeft zijn werk gedaan en op videobeelden is goed te zien hoe de inbreker zo veel mogelijk spullen inlaadt.

Eigenaresse Lindsey wist niet wat ze zag toen ze de camerabeelden terugkeek: “Dat was wel even schrikken. Nadat ik de politie had gebeld ben ik direct naar de winkel gegaan om de schade te bekijken. Bijna alles is weg.”

De politie kwam maandagochtend ook meteen kijken. Een woordvoerder vertelt: “In zo’n zaak richten we ons onder andere op de camerabeelden en buurtonderzoek. Zo hopen we een verdachte op het spoor te komen.”

De lokale ondernemer had de afgelopen weken al minder omzet gedraaid vanwege de coronamaatregelen. Lindsey: “Nu is het juist het moment dat ik het weer had willen terugverdienen, maar alles is weg.” Toch zit Lindsey niet bij de pakken neer. “Ik ga de komende dagen zelf naar alle leveranciers toe om weer een collectie te hebben. Hopelijk kunnen we in de loop van deze week weer open. We moeten door.”