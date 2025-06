Looproute door Hoog Catharijne naar Utrecht Centraal gaat ’s nachts waarschijnlijk dicht

De gemeente Utrecht wil winkelcentrum Hoog Catharijne toestemming gegeven om de looproutes in het winkelcentrum ’s nachts volledig af te sluiten. Tot nu toe moest het winkelcentrum deels open blijven, zodat voetgangers ’s nachts eenvoudig naar Utrecht Centraal konden lopen. Door de nieuwe maatregel mag de verbinding met het station nu ook ’s nachts dicht, in een poging om overlast en incidenten te verminderen.

De aanleiding voor het sluiten van de looproutes is de toegenomen overlast door een groep van circa dertig tot vijftig personen die ’s nachts in Hoog Catharijne verblijven. Volgens de gemeente gaat het om een wisselende groep, bestaande uit zowel Utrechtse inwoners als migranten uit onder meer Oost-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Er wordt geslapen en rondgehangen in het winkelcentrum, en er is sprake van drugsgebruik en -handel. Dit leidt regelmatig tot geweldsincidenten, diefstal onder slapers, vernielingen en ernstige vervuiling. De toename van het aantal, vaak minderjarige en jongvolwassen Syrische en Algerijnse jongeren, vergroot volgens de gemeente deze problematiek.

Als de nachtafsluiting in werking treedt kan er niet meer ‘s nachts tussen de binnenstad en Utrecht Centraal gelopen worden via het winkelcentrum. Men moet dan buitenom.

Maatregelen

De afgelopen periode zijn al diverse maatregelen genomen, waaronder extra inzet van politie, maar deze hebben onvoldoende effect gehad. Met de nachtsluiting van de looproutes wil de gemeente de veiligheid in het gebied verbeteren. De verwachting is dat het ontbreken van onderdak in Hoog Catharijne ertoe leidt dat de overlastgevers zich tot de zorg wenden of terugkeren naar hun COA-locatie.

De gemeente benadrukt dat de nachtsluiting geen structurele oplossing is en blijft daarom monitoren of de overlast zich verplaatst. Indien nodig worden aanvullende maatregelen genomen, zoals extra handhaving, cameratoezicht, aanpassingen in de fysieke omgeving of inzet van het eropaf-team, dat hulp biedt aan mensen met meervoudige problemen.

De nachtsluiting gaat zo snel mogelijk in, maar omdat er eerst een vergunning moet worden verleend, is de exacte ingangsdatum nog niet bekend. De maatregel geldt in elk geval voor een jaar, zodat de gemeente de effecten gedurende alle seizoenen kan evalueren.