Lorenzo S. in hoger beroep veroordeeld tot 10 jaar en tbs voor doden Dunja Lachnachi (23)

Lorenzo S. is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging. De man heeft in 2019 zijn ex-vriendin, de toentertijd 23-jarige Dunja Lachnachi, om het leven gebracht in City Campus Max in Utrecht.

De 26-jarige S. heeft op 24 februari 2019 Lachnachi dusdanig mishandeld dat zij een aantal dagen later overleed. Hij zou haar zo hard tegen het hoofd hebben geslagen en geschopt, dat hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) de vrouw opzettelijk om het leven wilde brengen. Het slachtoffer overleed vier dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De rechter heeft S. veroordeeld voor doodslag. Van de tien jaar gevangenisstraf die hij opgelegd kreeg wordt het voorarrest nog afgetrokken. S. heeft tijdens de zitting ontkend dat hij zijn ex-vriendin om het leven heeft gebracht.

Hoger beroep

De rechtbank Midden-Nederland veroordeelde S. op 25 mei van dit jaar al tot een celstraf van 10 jaar. Zowel het OM als S. gingen toentertijd in hoger beroep. Het OM wilde dat de verdachte naast een celstraf ook tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd.

De uitspraak van de rechter komt nu overeen met de strafeis van het OM.