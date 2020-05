Lorenzo S. krijgt tien jaar cel voor doden Dunja Lachnachi

De rechtbank heeft Lorenzo S. tien jaar celstraf opgelegd voor het doden van de 23-jarige Utrechtse Dunja Lachnachi. Hij heeft het slachtoffer zo zwaar mishandeld in haar eigen flat in City Campus Max dat ze vier dagen later overleed aan haar verwondingen. Haar ex-vriend Lorenzo werd direct aangehouden.

Op 24 februari in 2019 waarschuwden de overburen van Dunja de politie omdat er ruzie was in haar appartement. Als de agenten arriveren en roepen dat iemand de deur open moet doen, gebeurt dat niet. Het lukt de politie na 20 minuten om de deur met een koevoet te openen, waarna ze Dunja zwaargewond op de grond aantreffen. Lorenzo S. deed alsof hij bewusteloos was toen de agenten binnenkwamen.

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer en de verdachte al langere tijd een relatie hadden. Deze relatie verliep vaak moeizaam en kende veel geweld. Desondanks bleven de twee elkaar zien. De afgelopen jaren zijn er meerdere meldingen van huiselijk geweld gemaakt en kwam de politie regelmatig ter plaatse.

In oktober 2018 was er nog een incident met een mes waarbij zowel de man als de vrouw snijverwondingen opliepen. Toch werd na elke melding de aangeboden hulp afgehouden. Slechts eenmaal werd er aangifte gedaan. Deze werd vervolgens weer ingetrokken, waarna de zaak wegens gebrek aan bewijs geseponeerd moest worden.

Ontkennen

Het Openbaar Ministerie (OM) meent dat de verdachte Dunja hard tegen het hoofd geslagen en geschopt heeft en haar heeft gewurgd. De verdachte ontkent verantwoordelijk te zijn voor de verwondingen en daarmee voor de dood van het slachtoffer. Zijn verhaal dat de vrouw dronken en agressief was en meermalen is gevallen, is in de visie van het Openbaar Ministerie echter volstrekt ongeloofwaardig.

Ook de rechter gaat dus niet mee in het verhaal van de verdachte. De rechtbank legt een celstraf op van tien jaar, gelijk aan de eis van het OM. Er wordt echter geen tbs opgelegd, iets was het OM wel vroeg. De rechtbank meent dat dit niet nodig is.