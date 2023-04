Maandenlange celstraffen voor Utrechtse drugsdealers die vorige maand werden opgepakt

De rechtbank heeft zes drugsdealers uit Utrecht en Nieuwegein maandenlange celstraffen opgelegd. De mannen stonden vorige week tijdens snelrechtzittingen voor de rechter, waar ze te horen kregen dat ze tussen de zes en tien maanden de cel in moeten.

De mannen horen bij de groep verdachten die op 28 en 29 maart op heterdaad werden aangehouden op verdenking van het dealen van drugs. Het gaat om twaalf mannen van tussen de 17 en 48 jaar oud. Zes van hen verschenen vorige week al voor de rechter.

Een groot deel van de verdachten werd op heterdaad betrapt op het dealen van cocaïne en heroïne. Ander bewijs bestaat uit telefoongegevens, afgetapte gesprekken en gevonden harddrugs, geld en luxegoederen. Volgens de rechter blijkt uit het bewijs dat de mannen voor langere tijd harddrugs hebben gedeald.

Het Openbaar Ministerie (OM) neemt dit de verdachten ‘zeer kwalijk’, omdat harddrugshandel een groot probleem is in Utrecht. “In het netwerk van drugscriminelen wordt veel geweld gebruikt, waar ook onschuldige mensen slachtoffer van worden”, aldus de officier van justitie. De celstraffen die het OM eiste, lagen dan ook tussen de zeven en twaalf maanden. Ook vond het OM dat de spullen die zijn aangetroffen verbeurd moeten worden verklaard.

Uitspraak

De politierechter deed bij zes van de zeven verdachten gelijk uitspraak. Zij kregen celstraffen van tussen de zes en tien maanden, waarvan soms een deel voorwaardelijk. De rechter verklaarde ook de meeste in beslag genomen goederen verbeurd. Het gaat dan onder meer om auto’s die werden gebruikt bij de handel in harddrugs.

De uitspraak tegen de zevende verdachte volgt binnen twee weken. Vijf andere verdachten zijn nog niet voor de rechter verschenen. Drie van hen zitten in voorlopige hechtenis en moeten laten voorkomen. Twee anderen zitten niet meer vast, het OM bepaalt later of zij ook vervolgd worden.