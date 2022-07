Man (21) veroordeeld tot 2,5 jaar cel omdat hij een 84-jarige Utrechtse vrouw probeerde te verkrachten

Een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en zonder geldig verblijfsdocument is woensdag veroordeeld omdat hij een 84-jarige vrouw wilde verkrachten in Utrecht. De rechter heeft bepaald dat hij 2,5 jaar de gevangenis in moet.

Het incident vond plaats in april 2021. Tussen 15.00 en 15.30 uur belde de man aan bij de woning van de vrouw. Ze liep vervolgens met haar rollator naar de deur en toen zij opendeed stapte de verdachte direct naar binnen en duwde hij haar op de grond.

De man trok de broek van de vrouw uit en probeerde haar te verkrachten. Het slachtoffer gilde, sloeg en trapte van zich af. Toen de man doorkreeg dat zijn actie zonder succes zou aflopen, koos hij het hazenpad.

Getuigen

Drie getuigen die in dezelfde straat als het slachtoffer woonden hadden de verdachte gezien. Zij omschreven hem allemaal op dezelfde manier. Daarnaast is ook de kleding van de vrouw die zij droeg ten tijde van het incident onderzocht. Op de broek werd DNA van de verdachte gevonden. “Gelet op dit alles is de rechtbank ervan overtuigd dat de verdachte de man is die het slachtoffer probeerde te verkrachten.”

Stoornissen

De rechtbank neemt het de man daarnaast ‘zeer kwalijk’ dat hij de vrouw in haar eigen huis heeft overrompeld, omdat dit een plek is waar zij zich veilig moet voelen. Bij de verdachte zijn door specialisten verschillende stoornissen geconstateerd. In hoeverre deze stoornissen een rol speelden tijdens de poging tot verkrachting is echter niet bekend.

Omdat de man geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, ziet de reclassering geen mogelijkheid voor passende hulp. Zonder geldig verblijfsdocument kan hij daar volgens de rechtbank ‘nagenoeg geen aanspraak’ op maken.

De officier van justitie had een celstraf van 3,5 jaar geëist. “Maar de rechtbank is van oordeel dat, gelet op de straffen die in min of meer vergelijkbare zaken zijn opgelegd, een gevangenisstraf van 2,5 jaar passend is.”