Man (29) die willekeurig vrouwen sloeg in Utrecht veroordeeld tot gevangenisstraf

De rechtbank Midden-Nederland heeft een 29-jarige Engelsman die woont in Driebergen-Rijsenburg veroordeeld tot 120 dagen gevangenisstraf waarvan 41 voorwaardelijk. Hij heeft volgens de rechter vorig jaar in Utrecht willekeurig vier vrouwen geslagen. De man is vrijgesproken van een vijfde mishandeling in Utrecht.

In augustus en december vorig jaar deden vier jonge vrouwen aangifte van mishandeling. Ze waren alle vier vanuit het niets geslagen terwijl ze op de fiets zaten. De dader sloeg de vrouwen in het gezicht en tegen het hoofd en ging er vervolgens op een donkere fiets vandoor.

Drie vrouwen deden aangifte omdat ze de dader herkenden op camerabeelden. De moeder van een 13-jarig meisje dat in juli 2020 in haar maag werd gestompt, zei de man ook te herkennen.

Bekend

De man heeft drie van de vier mishandelingen bekend, maar de rechtbank vindt ook een vierde mishandeling wettig en overtuigend bewezen. Zo fietste de man ook op een donkere fiets en sloeg hij vanuit het niets toe. Ook wist het vierde slachtoffer een signalement door te geven dat overeenkomt met de 29-jarige man.

De man is vrijgesproken van de vijfde mishandeling van het meisje van 13 jaar. De modus operandi verschilt met de andere vier mishandelingen en de rechter vindt ook de kenmerken waarop de moeder de man dacht te herkennen niet voldoende.

Onveiligheid

Volgens de rechtbank hebben de mishandelingen grote impact gehad op de vrouwen, maar de man heeft ook gezorgd voor gevoelens van onveiligheid in de maatschappij. De man wijst er zelf op dat hij psychiatrische patiënt is en vindt dat hij niet de volledige verantwoordelijkheid kan dragen voor wat hij gedaan heeft.

De rechtbank gaat daar niet in mee, omdat deskundigen geen stoornis hebben kunnen vaststellen. De deskundigen vragen zich bovendien af of de man niet een ziekte simuleert of de ernst overdrijft. De man wordt inmiddels behandeld in een GGZ-instelling en Utrecht en hij moet daarnaast 120 dagen de gevangenis in. 41 dagen van die straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij zijn behandeling afmaken en zich melden bij de reclassering.