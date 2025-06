Man (31) en vrouw (24) uit Utrecht aangehouden na forse brand in Lombok

De politie heeft zondagavond 15 juni een 31-jarige man en een 24-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een forse brand aan de 1e Delistraat in Lombok. Beiden zitten nog vast en hun betrokkenheid wordt onderzocht.

De brand brak zondag in de vroege ochtend rond 02.36 uur uit. Bij het Operationeel Centrum (OC) kwamen meerdere meldingen van een forse uitslaande brand op de 1e Delistraat. Ter plaatse troffen de hulpdiensten twee geparkeerde auto’s aan die in brand stonden. De vlammen sloegen over naar de gevel van een nabijgelegen wooncomplex.

Dankzij snel ingrijpen van de brandweer kon verdere uitbreiding van het vuur worden voorkomen. De schade aan de gevel is volgens de politie echter aanzienlijk.

Later die dag leidde politieonderzoek tot de arrestatie van de twee verdachten. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachten loopt nog.

De politie is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. Mensen die iets hebben gezien, of beschikken over beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera, worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of via het tipformulier op politie.nl.