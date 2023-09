Man (33) wordt in Utrecht met dood bedreigd door drie jongens en springt in het water: ‘Ik voel mij niet meer veilig’

Een 33-jarige man voelde zich vorige week in Utrecht genoodzaakt het water in te springen omdat hij werd bedreigd door drie jongens. Even daarvoor was hij aan het hardlopen op de Kanaalweg en zag hij dat de drie verdachten mogelijk een vrouw lastigvielen. Daarna werd hij het doelwit. “Het heeft veel impact gehad.”



Het 33-jarige slachtoffer was vorige week woensdag rond 18.30 uur aan het hardlopen op de Kanaalweg. Ter hoogte van de loopbrug nabij de Jaarbeurs zag hij dat drie, volgens hem minderjarige jongens, iets riepen naar een meisje die met haar hond over de brug liep. “Dat trok mijn aandacht.”

Een van de jongens had door dat hij naar hen keek en besloot meteen zijn richting op te spugen. “Ik zei vervolgens dat ze normaal moesten doen. Daardoor renden ze mijn kant op en zeiden ze dat ze mij dood gingen steken.”

Kanaal

De man besloot door te gaan met hardlopen en de jongens renden weer naar de brug waar hun fietsen geparkeerd stonden. Iets verderop, onder de Nelson Mandelabrug, probeerden ze hem in te sluiten maar dit mislukte.

De hardloper probeerde weer te ontkomen, maar bovenop de Nelson Mandelabrug lukte het de jongens wel om hem in te sluiten. Een van de verdachten hield zijn hand in zijn zak, terwijl hij de hardloper met de dood bedreigde. De man vermoedde dat hij een mes bij zich had en besloot in het kanaal te springen.

Druk

Hij heeft naar eigen zeggen ongeveer een minuut in het water gelegen. De agressieve jongens bleven aan de kade en lieten hem alsnog niet met rust. “Het was op dat moment hartstikke druk in de omgeving en meerdere mensen moeten iets gezien of gehoord hebben. Ik riep dat iemand de politie moest bellen en uiteindelijk gebeurde dit ook.”

Kort nadat het slachtoffer op het droge was arriveerde de politie. De jongens stonden op dat moment op de loopbrug en bij het horen van de sirene besloten zij te vertrekken. De man zag dat een van de verdachten wegfietste richting de Wilhelminawerf. De andere twee zouden richting de Grebbeberglaan zijn gefietst.

Impact

“Zoiets doet veel met je. Ik voel mij niet meer veilig en ik kijk nu meer over mijn schouder. Het heeft al met al veel impact gehad”, zegt het slachtoffer over de gebeurtenissen. De politie is nu op zoek naar de drie agressieve jongens. Mensen met meer informatie worden opgeroepen zich te melden.