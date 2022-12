Man (34) aangehouden voor brandstichting bij woning op Bakhuizen van den Brinkstraat in Utrecht

Bij de voordeur van een woning aan de Bakhuizen van den Brinkstraat in Utrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. De politie heeft in de omgeving een 34-jarige man aangehouden die verdacht wordt van brandstichting.

De melding van de brand kwam vannacht rond 0.30 uur binnen. De brand woedde in een brievenbus van een woning en kon snel geblust worden. Er raakte niemand gewond. De politie was vrijdag nog bezig met onderzoek bij het huis.

Afgelopen week waren in de omgeving van de Bakhuizen van den Brinkstraat, de Hasebroekstraat en de Vleutenseweg meerdere brandjes. De politie denkt dat sprake is van brandstichting en was daardoor afgelopen nacht al in de buurt aanwezig toen de melding van de nieuwe brand kwam.

Met behulp van getuigenverklaringen kon vannacht een 34-jarige man als verdachte worden aangehouden. De politie onderzoekt nog of de man verantwoordelijk is voor één of meer van de branden. Getuigen van de branden in de buurt Nieuw-Engeland wordt gevraagd zich te melden bij de politie.

