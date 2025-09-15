Man (36) aangehouden na verhinderen burgemeester Dijksma tijdens Utrechtse raadsvergadering

De politie heeft een 36-jarige man uit Nieuwegein aangehouden in verband met de uit de hand gelopen raadsvergadering op donderdag 17 juli in Utrecht. Die avond ontstond een incident tussen burgemeester Sharon Dijksma en pro-Palestina-demonstranten.

De verdachte wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het geweld of de bedreigingen waardoor Dijksma werd verhinderd de vergadering voort te zetten.

De onrust ontstond op donderdagavond 17 juli na de stemming over een inwonersmotie waarin werd opgeroepen tot een boycot van Israëlische producten en organisaties. De motie haalde geen meerderheid. Kort daarna escaleerde de situatie toen een groep demonstranten weigerde de raadszaal te verlaten.

Volgens burgemeester Dijksma werd de sfeer ‘grimmig’ en is er geweld gebruikt. “Ik heb geen klappen gekregen, maar ik stond midden in het gedruis”, zei ze destijds.

Aangifte

De gemeente Utrecht heeft na afloop aangifte gedaan tegen ‘een klein aantal personen’ die de burgemeester belaagden. Het gaat om de demonstranten die haar de toegang tot het stadhuis belemmerden en daarbij geweld zouden hebben gebruikt. De 36-jarige inwoner van Nieuwegein wordt ervan verdacht hierin een actieve rol te hebben gespeeld.

Dagvaarding

Na verhoor is de 36-jarige man in vrijheid gesteld. Wel heeft hij van de officier van justitie een dagvaarding ontvangen. Daarmee wordt hij officieel opgeroepen om op een later moment voor de rechter te verschijnen.

De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.