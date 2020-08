Man (40) mishandeld door groep jongeren in Zuilen – Politie zoekt getuigen

Een 40-jarige man is op dinsdagavond 11 augustus gewond geraakt toen hij van de Sint Bernulfstraat naar de Burgemeester van Tuyllkade liep en aangevallen werd. Hij werd door een groep jongeren uitgescholden en mishandeld en moest naar het ziekenhuis.

Het was 20.30 uur toen het slachtoffer werd uitgescholden door zo’n 4 à 5 jongeren, hij liep toen op de Sint Bernulfstraat. Eenmaal op de Burgemeester van Tuyllkade kwam er ook geweld in het spel en is de man door de jongeren mishandeld .

De politie is nog op zoek naar de verdachten en roept getuigen van het incident op om een melding te maken. Op de locatie van het voorval zitten twee horecagelegenheden waar mensen getuigen geweest moeten zijn, meldt de politie. Er loop ook een buurtonderzoek.