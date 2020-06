Man (40) uit Drunen veroordeeld voor mishandeling bij station Utrecht Centraal

Een 40-jarige man uit het Brabantse Drunen moet zich verplicht twee jaar laten opnemen in een inrichting voor stelselmatige daders. Op 23 maart sloeg hij bij station Utrecht Centraal een vrouw uit het niets in het gezicht.

De vrouw zat te telefoneren in de trein toen de man tegenover haar kwam zitten. Zonder aanleiding sloeg hij haar in het gezicht. De vrouw stapte uit op station Utrecht Centraal en alarmeerde twee boa’s. Toen de medewerkers van handhaving de man wilden arresteren schold hij hun uit.

De persoon met wie de vrouw aan het bellen kon haar verhaal bevestigen. Volgens de rechtbank Midden-Nederland hoorde hij tijdens het gesprek een doffe klap, waarna de vrouw gilde en zei: “O mijn god, ik ben net geslagen.”

Bekende

De verdachte is een bekende van justitie. Naast de mishandeling van de vrouw is hij ook vervolgd voor het beledigen van de boa’s. De man is eerder al veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Naast het opleggen van de maatregel moet de man uit Drunen ook een schadevergoeding betalen aan de boa’s.