Man (47) verdacht van achttien inbraken; gepakt vanwege ‘opvallende’ fiets

Een 47-jarige man die op 4 januari in Overvecht is aangehouden wordt verdacht van achttien woninginbraken. Hij werd die dag gearresteerd nadat een agent zijn ‘opvallende’ fiets herkende.

Op 1 januari werd er ingebroken in een woning aan de Wolkammerweg in Westbroek. Er verdwenen onder andere laptops en sieraden. De inbreker stond wel op camerabeelden. Zo was er te zien dat hij was aan komen rijden op een ‘opvallende’ fiets.

Beelden van de verdachte en zijn fiets werden onder politieagenten verspreid. Ook kon de verdachte in verband worden gebracht met andere woninginbraken in Utrecht, Bunnik en Nieuwegein.

Arrestatie

Op maandag 4 januari kwam een agent, op dat moment buiten dienst, de opvallende fiets tegen in Overvecht. Hij herkende de fiets als die van de camerabeelden en belde zijn collega’s. Even later konden zij de verdachte, op zijn fiets, op heterdaad aanhouden.

De man bleek geen vaste woon- of verblijfplaats te hebben. Na onderzoek kon hij aan achttien verschillende woninginbraken worden gelinkt. De verdachte zit nog vast en moet op 8 januari voorkomen bij de rechter-commissaris.