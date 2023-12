Man (55) met geweld beroofd en vervolgens in het water geduwd in Utrecht

Een 55-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag het slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof in Utrecht. Vier jongeren beroofden hem van zijn persoonlijke bezittingen en vervolgens werd hij in het water geduwd ter hoogte van Fort de Bilt.

Het slachtoffer fietste in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.00 uur op zijn bakfiets vanuit Utrecht richting Zeist. Op de Biltsestraatweg werd hij ter hoogte van het fort ingehaald door een scooter met twee jongeren. Met nog twee andere jongeren werd de man belaagd en beroofd.

Het slachtoffer werd daarna in het water geduwd, waarbij ook een van de belagers in de sloot terechtkwam. De daders hielpen hun kompaan uit het water, reden vervolgens weg in de richting van De Bilt en lieten de man achter.

Ontdaan

“De hevig ontdane man wist na ongeveer een half uur met moeite uit het water te komen en is daarna lopend naar huis gegaan, waarna bij thuiskomst de politie werd gewaarschuwd”, is te lezen in een bericht van de politie. De bakfiets van de man werd later door een passant gevonden in het bos nabij de Vossegatsedijk.

Inmiddels is een onderzoek gestart naar het incident. Volgens het slachtoffer waren zijn belagers ‘vrij lang’. “Zij droegen allen donkere kleding en een integraalhelm met vizier dat zij hadden gesloten. Van de scooters zijn geen kenmerken beschikbaar. […] Heeft u de jongeren na het incident zien rijden of lopen en wellicht daarbij van een van hen gezien dat zijn kleding nat was? Ben u ouder en kwam u zoon vannacht kletsnat thuis? Bel ons en laat dat ons weten”, schrijft de politie.