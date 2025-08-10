Man (57) overleden na geweldsincident in Utrecht, politie zoekt getuigen

Een 57-jarige man is in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 augustus overleden na een vermoedelijk geweldsincident aan de Burgjeslaan in Utrecht. De politie hield later die ochtend een 20-jarige Utrechter aan op verdenking van betrokkenheid, maar is nog op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van het incident.

De politie ontving zaterdag rond 00.40 uur een melding van een reanimatie. Agenten die snel ter plaatse waren, troffen onder andere de man aan die niet meer aanspreekbaar was. Direct werd gestart met hulpverlening, waarna hij in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Daar overleed hij later op de dag aan zijn verwondingen.

Uit het rechercheonderzoek dat direct werd opgestart, kwam de identiteit van een 20-jarige man uit Utrecht naar voren, die mogelijk betrokken was bij het geweldsincident eerder in de nacht. Hij werd zaterdag 9 augustus rond 10.00 uur als verdachte aangehouden.

De politie heeft inmiddels een buurtonderzoek uitgevoerd en hoopt dat er getuigen zijn die zich melden. Ook worden personen die beelden hebben gemaakt van het incident, en de gebeurtenissen ervoor of erna, opgeroepen zich te melden. Bellen met de politie kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het tipformulier.