Man (60) opgepakt voor overval met steekwapen op chocoladewinkel in Hoog Catharijne in Utrecht

Een man heeft gisteravond rond 19:00 de chocoladewinkel Leonidas in Hoog Catharijne overvallen. Kort na het incident sloeg de verdachte op de vlucht, waarna hij door de politie werd opgepakt. Bij de overval zijn geen gewonden gevallen.

De overdachte, een 60-jarige man uit Utrecht, liep rond 19.00 uur de chocoladewinkel Leonidas in Hoog Catharijne binnen. De verdachte was volgens de politie uit op geld en had een steekwapen bij zich waarmee hij het personeel bedreigde. De man wist in eerste instantie weg te komen, maar werd korte tijd later toch aangehouden door de politie.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de overvaller alleen was en binnen een half uur na het incident werd opgepakt door de politie. De politie en beveiliging van Hoog Catharijne hebben de zaak verder afgehandeld. Na de overval heeft de winkel besloten haar deuren eerder te sluiten.